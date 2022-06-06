Creche de Jerônimo Monteiro suspende aulas após casos de Covid-19

A Prefeitura de Jerônimo Monteiro divulgou nas redes sociais , na tarde desta segunda-feira (6), um comunicado da Secretaria Municipal de Educação informando a suspensão das atividades escolares em uma creche do município após sete servidores que trabalham no local serem confirmados com Covid-19 . As aulas ficam suspensas até a próxima sexta-feira (10). sete servidores do CMEI "Sonho de Viver". suspensas até a próxima sexta-feira (10). A decisão é devido ao número de casos confirmados de

Segundo o comunicado, durante a suspensão das atividades, será realizada a higienização do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Sonho de Viver, além "de outras providências". O retorno das aulas está previsto para acontecer na próxima segunda-feira (13).

A Secretaria de Educação de Jerônimo Monteiro também orientou as famílias dos estudantes que, "caso alguma criança apresente sintomas, conduza o aluno até uma unidade de saúde do município e realize o teste para verificar a possibilidade de contágio”.

Por fim, a administração municipal reforçou que a suspensão das atividades escolares durante esta semana é válida somente para o Cmei Sonho de Viver: "todas as demais escolas permanecem com as atividades normais".

PREVENÇÃO

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Jerônimo Monteiro explicou que as aulas foram suspensas para que a escola passe por um processo de higienização e desinfecção, evitando aumento da transmissão entre os mais de 25 servidores da unidade e como prevenção contra a contaminação de alunos da creche. A instituição conta com 208 estudantes.

Além da higienização e desinfecção, outras providências a serem tomadas são a solicitação de testagem dos alunos do Cmei Sonho de Vive e do Cmei Diva Saviatto Duarte — que fica a 500 metros de distância da primeira instituição citada.

A administração municipal destacou que não há surto de Covid-19 na escola. “É uma quantidade pequena de servidores que testaram positivo e, para que não aconteça a contaminação dos demais, decidimos suspender as aulas”, justificou.

TESTAGEM EM ESCOLAS

De acordo com o secretário Municipal de Educação, Vilmar Lugão de Britto, a prefeitura tem feito acompanhamento de testagem nas escolas. “Hoje (6), teve a testagem em duas escolas da Educação Infantil que são próximas: uma não teve nenhum caso confirmado, já nessa creche (Sonho de Viver) foram sete servidores, entre professores e servidores de apoio administrativo”, informou.

O secretário disso que, no Cmei Sonho de Viver, as crianças não passaram por testagem. “Precisaria de autorização dos pais e, como a testagem foi feita hoje, nós não tínhamos essas autorizações para realizá-las”, pronunciou.