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Atlântica Ville

Crea-ES alerta sobre risco de queda de prédio em Jardim Camburi

A equipe de engenheiros foi até o edifício Acapulco B, no condomínio residencial Atlântica Ville, em Vitória, nesta quinta-feira (04), após ter recebido denúncia anônima

Publicado em 04 de Março de 2021 às 21:06

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

04 mar 2021 às 21:06
Em Jardim Camburi
Crea realiza fiscalização no condomínio Atlântica Ville Crédito: Divulgação | Crea-ES
Uma obra clandestina que vem sendo realizada no edifício Acapulco B, no condomínio residencial Atlântica Ville, em Jardim Camburi, bairro da Capital, teve irregularidades apontadas por fiscais e especialistas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES). A equipe de engenheiros foi até o local nesta quinta-feira (04), após ter recebido denúncia anônima.
De acordo com os profissionais especialistas do Conselho, o risco de colapso existe e é devido à escavação que está sendo realizada ao redor da base dos pilares de sustentação. Segundo o Crea, a atividade ilegal, irregular e indevida por parte do condomínio foi motivada pela necessidade do reforço estrutural e para tratamento do aço que a compõe.
Também segundo o Conselho, além de não estar sendo realizada por uma empresa especializada, a obra não possui engenheiro responsável e está sendo executada sem nenhum tipo de escoramento, o que aumenta o risco de queda.
Em Jardim Camburi
Crea realiza fiscalização no condomínio Atlântica Ville Crédito: Divulgação | Crea-ES
De prontidão, os fiscais emitiram um auto de infração por exercício ilegal da profissão, sendo a obra enquadrada como irregular de acordo com o artigo 6º A da Lei 5.194/1966. O Conselho acionará as defesas civis municipal e estadual para que as providências sejam tomadas.
Durante esta semana os fiscais e especialistas em engenharia do Crea-ES deverão realizar o monitoramento no local até que o caso seja resolvido. A apuração para identificação dos responsáveis também já foi iniciada e será tratada de forma célere para que seja garantida a integridade física dos moradores do Condomínio Residencial Atlântica Ville.

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil Municipal informa que não foi acionada sobre este caso e que, diante da demanda, enviará uma equipe ao local.
A Defesa Civil destaca que, em caso de urgência, a população deve acionar o plantão 24h. O telefone é (27) 98818-4432.

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