Caminhão de lixo pega fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Os bombeiros que estavam de plantão conseguiram apagar o fogo que estava concentrado no meio do lixo.

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Após o combate, foram encontrados frascos de amônia, álcool e hidróxido de sódio, que em contato com os resíduos domésticos podem ter entrado em combustão, segundo o Corpo de Bombeiros.

O serviço de coleta de lixo em Cachoeiro de Itapemirim é feito por uma empresa terceirizada. Por meio de nota, a empresa disse que em análise prévia dos bombeiros e da equipe técnica de segurança da Corpus, acredita-se que o acidente tenha sido ocasionado pelo descarte incorreto de resíduos infectantes. Segundo a Corpus, não houve feridos e nem danos ao veículo.