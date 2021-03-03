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Incêndio

Caminhão de lixo pega fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Ao perceber a fumaça, o motorista levou o caminhão até o pátio do batalhão do Corpo de Bombeiros. A empresa responsável pela coleta e os bombeiros acreditam que produtos químicos descartados de maneira incorreta podem ter provocado o incêndio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 mar 2021 às 18:54

Publicado em 03 de Março de 2021 às 18:54

o motorista levou o caminhão até pátio do quartel e bombeiros
O motorista levou o caminhão até o pátio do quartel dos bombeiros Crédito: Reprodução/telespectador A Gazeta
O lixo que estava em um caminhão de coleta de resíduos domésticos pegou fogo na manhã desta quarta-feira (03) no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ao perceber a fumaça, o motorista levou o caminhão até o pátio do batalhão do Corpo de Bombeiros, que também fica no bairro. A empresa responsável pela coleta e os bombeiros acreditam que produtos químicos descartados de maneira incorreta podem ter iniciado o incêndio.
Os bombeiros que estavam de plantão conseguiram apagar o fogo que estava concentrado no meio do lixo.
Após o combate, foram encontrados frascos de amônia, álcool e hidróxido de sódio, que em contato com os resíduos domésticos podem ter entrado em combustão, segundo o Corpo de Bombeiros.
O serviço de coleta de lixo em Cachoeiro de Itapemirim é feito por uma empresa terceirizada. Por meio de nota, a empresa disse que em análise prévia dos bombeiros e da equipe técnica de segurança da Corpus, acredita-se que o acidente tenha sido ocasionado pelo descarte incorreto de resíduos infectantes. Segundo a Corpus, não houve feridos e nem danos ao veículo. 

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