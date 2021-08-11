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Números da pandemia

Covid: ES registra 12.019 mortes e mais de 548 mil casos confirmados

Segundo dados do Painel Covid-19 atualizados na tarde desta quarta-feira (11), Estado registrou 13 óbitos e 789 infecções pelo novo coronavírus em 24 horas

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2021 às 19:25
coronavírus
Covid-19, coronavirus, 3D virus render on background. Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Nesta quarta-feira (11), o Espírito Santo chegou ao total de 12.019 mortes e 548.895 casos confirmados desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 789 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue sendo a que acumula o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.140. Na sequência, aparece Vila Velha (68.211), seguida por Vitória (58.813) e Cariacica (41.953). Ocupando a quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim (27.673), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.178 casos confirmados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.418. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.146 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 1,85 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 526.893, com um acréscimo de 687 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.100.835 pessoas já receberam a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 850.509 também já receberam a segunda dose. Além delas, 102.985 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única. 

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