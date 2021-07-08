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Vacinação

Covid-19: Vitória abre agendamento para público com mais de 30 anos

Município vai abrir, às 13h30, mais de mil vagas para aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas de 30 a 34 anos de idade

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 11:38

Publicado em 

08 jul 2021 às 11:38
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre agendamento nesta quinta (8), às 13h30, para aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas de 30 a 34 anos de idade.
Serão oferecidas 1.050 vagas, por meio do site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação começa imediatamente nesta quinta-feira (8), nas unidades de saúde dos bairros Praia do Suá e Centro (US Vitória), das 16 às 20 horas.
Nesta sexta-feira (9), a vacinação será realizada nas unidades da Praia do Suá e Santo Antônio e no Maanaim Vitória.

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