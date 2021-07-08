Covid-19: Vitória abre agendamento para público com mais de 30 anos

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre agendamento nesta quinta (8), às 13h30, para aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas de 30 a 34 anos de idade.
Serão oferecidas 1.050 vagas, por meio do site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação começa imediatamente nesta quinta-feira (8), nas unidades de saúde dos bairros Praia do Suá e Centro (US Vitória), das 16 às 20 horas.
Nesta sexta-feira (9), a vacinação será realizada nas unidades da Praia do Suá e Santo Antônio e no Maanaim Vitória.