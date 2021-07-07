Grande Vitória tem mais de 23 mil vagas para vacinação; confira

Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

vão abrir mais de 23 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 entre quarta-feira (07) e quinta-feira (08). Em Vila Velha e Guarapari, maiores de 30 anos poderão ser imunizados. Há também vagas para quem precisa da segunda dose da Astrazeneca.

Municípios da Grande Vitória vão abrir mais de 23 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 entre quarta-feira (07) e quinta-feira (08). Em Vila Velha e Guarapari, maiores de 30 anos poderão ser imunizados. Há também vagas para quem precisa da segunda dose da Astrazeneca.



Em Cariacica , são oito mil vagas nesta quarta-feira (07). Às 14 horas, será aberto o agendamento de 5 mil doses para pessoas com 35 anos ou mais sem comorbidades. Às 17 horas, serão ofertadas 3 mil vagas para a segunda dose de Astrazeneca em pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias.

O agendamento deverá ser feito pelo link vacina.cariacica.es.gov.com.br '.

VITÓRIA

Na Capital, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus)

abre, às 17 horas desta quarta-feira (07), novo agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 35 anos ou mais.

Serão disponibilizadas 2 mil vagas, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br , ou do aplicativo Vitória Online.

A imunização terá início na sexta-feira (09), no Maanaim Vitória, na Igreja Batista de Jardim da Penha e no ginásio da Faculdade Salesiano.

GUARAPARI



Em Guarapari, serão disponibilizadas 1.605 vagas, no site da prefeitura, às 16h30. O agendamento é para quem precisa tomar a segunda dose da Astrazeneca. Só serão atendidas as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias ou mais.

Já na quinta-feira (08), será a vez do público de 30 anos ou mais. São 2.118 doses e o agendamento deverá ser feito no site da prefeitura de Guarapari, às 16h30.



Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.

A vacinação acontecerá no sábado (10), e na segunda (12), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, não haverá Drive Thru. É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.



SERRA



Na Serra, são 3.600 doses de vacinas contra a Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais, sem comorbidade, nesta quarta-feira (07). O agendamento será a partir das 18h.

As novas vagas serão ofertadas no site http://gti.serra.es.gov.br/saude/ , que, para facilitar o acesso das pessoas até a confirmação do agendamento, está com o passo a passo simplificado.

VILA VELHA



Em Vila Velha, o novo agendamento estará disponível nesta quinta-feira (08). Serão 6.500 mil vagas para o público de 30 a 34 anos. As doses serão oferecidas por faixa etária e em horários distintos.

Para o público-alvo de 30 e 31 anos, as vagas serão ofertadas às 11 h; para a faixa etária de 32 e 33, o sistema abrirá às 14h; os munícipes de 34 anos poderão acessar o sistema de agendamento a partir das 16h.