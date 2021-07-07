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Covid-19

Grande Vitória tem mais de 23 mil vagas para vacinação; confira

Municípios da Região Metropolitana vão abrir mais de 23 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 entre quarta-feira (07) e quinta-feira (08). Confira quem pode ser imunizado

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 13:17

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

07 jul 2021 às 13:17
Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid
Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Municípios da Grande Vitória vão abrir mais de 23 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 entre quarta-feira (07) e quinta-feira (08). Em Vila Velha e Guarapari, maiores de 30 anos poderão ser imunizados. Há também vagas para quem precisa da segunda dose da Astrazeneca.
Em Cariacica, são oito mil vagas nesta quarta-feira (07). Às 14 horas, será aberto o agendamento de 5 mil doses para pessoas com 35 anos ou mais sem comorbidades. Às 17 horas, serão ofertadas 3 mil vagas para a segunda dose de Astrazeneca em pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias.
O agendamento deverá ser feito pelo link vacina.cariacica.es.gov.com.br'.

VITÓRIA 

Na Capital, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, às 17 horas desta quarta-feira (07), novo agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 35 anos ou mais.
Serão disponibilizadas 2 mil vagas, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou do aplicativo Vitória Online.
A imunização terá início na sexta-feira (09), no Maanaim Vitória, na Igreja Batista de Jardim da Penha e no ginásio da Faculdade Salesiano.

GUARAPARI

Em Guarapari, serão disponibilizadas 1.605 vagas, no site da prefeitura, às 16h30. O agendamento é para quem precisa tomar a segunda dose da Astrazeneca. Só serão atendidas as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias ou mais. 
Já na quinta-feira (08), será a vez do público de 30 anos ou mais. São 2.118 doses e o agendamento deverá ser feito no site da prefeitura de Guarapari, às 16h30.
Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.
A vacinação acontecerá no sábado (10), e na segunda (12), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, não haverá Drive Thru. É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

SERRA

Na Serra, são 3.600 doses de vacinas contra a Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais, sem comorbidade, nesta quarta-feira (07). O agendamento será a partir das 18h.
As novas vagas serão ofertadas no site http://gti.serra.es.gov.br/saude/, que, para facilitar o acesso das pessoas até a confirmação do agendamento, está com o passo a passo simplificado.

VILA VELHA 

Em Vila Velha, o novo agendamento estará disponível nesta quinta-feira (08). Serão  6.500 mil vagas para o público de 30 a 34 anos. As doses serão oferecidas por faixa etária e em horários distintos.
Para o público-alvo de 30 e 31 anos, as vagas serão ofertadas às 11 h; para a faixa etária de 32 e 33, o sistema abrirá às 14h; os munícipes de 34 anos poderão acessar o sistema de agendamento a partir das 16h.
O agendamento deverá ser feito pelo link https://vacina.vilavelha.es.gov.br/#/.

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