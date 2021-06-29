Covid-19: Vila Velha abre mil vagas para segunda dose da Coronavac

O município de Vila Velha vai abrir mil vagas para quem precisa receber a segunda dose da vacina Coronavac.
O novo agendamento estará disponível nesta terça-feira (29), a partir das 15h, e devem ser realizado pelo link vacina.vilavelha.es.gov.
As pessoas que fizerem o agendamento serão vacinadas nesta quarta-feira (30) na Umef Tuffy Nader, de 9 às 16h.
A prefeitura destacou que até o momento existe cerca de duas mil pessoas ainda aguardam para receber a segunda dose da vacina.
No total, o município já administrou 264.926 doses das vacinas, sendo 195.316 para a primeira e 69.610 para segunda dose.