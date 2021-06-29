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Imunização

Covid-19: Vila Velha abre mil vagas para segunda dose da Coronavac

O novo agendamento estará disponível nesta terça-feira (29), a partir das 15h. Atualmente, cerca de duas mil pessoas esperam pela segunda dose do imunizante em Vila Velha
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

29 jun 2021 às 11:35

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 11:35

Dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19
Dose da vacina Coronavac Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
O município de Vila Velha vai abrir mil vagas para quem precisa receber a segunda dose da vacina Coronavac.
O novo agendamento estará disponível nesta terça-feira (29), a partir das 15h, e devem ser realizado pelo link vacina.vilavelha.es.gov
As pessoas que fizerem o agendamento serão vacinadas nesta quarta-feira (30) na Umef Tuffy Nader,  de 9 às 16h.
A prefeitura destacou que até o momento existe cerca de duas mil pessoas ainda aguardam para receber a segunda dose da vacina.
No total, o município já administrou 264.926 doses das vacinas, sendo 195.316 para a primeira e 69.610 para segunda dose.

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