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Vacinação

Covid-19: Vila Velha abre agendamento extra neste domingo

Há vagas disponíveis para a primeira dose de adolescentes, a segunda dose do imunizante da Pfizer e o reforço para quem tem mais de 60 anos

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 18:41

Publicado em 

09 out 2021 às 18:41
Vacinação em Vila Velha
Vacinação em Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira / Secom PMVV
A Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar neste domingo (10), em agenda extra, duas mil vagas para vacinação contra a Covid-19.  A marcação terá início a partir das 9 horas.
Serão disponibilizadas vagas para a primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, segunda dose da Pfizer para o público que tomou a primeira há 56 dias e dose de reforço (terceira dose) para as pessoas com 60 anos ou mais que completaram o esquema vacinal há cinco meses. Os imunizantes vão ser administrados na segunda-feira (11).
O agendamento pode ser feito no site: http://www.agenda.vilavelha.es.gov.br/

NÚMERO DE VAGAS

  • Primeira dose (Pfizer): 400 vagas - 12 a 17 anos;
  • Segunda dose (Pfizer): 800 vagas - pessoas que tomaram a primeira dose há 56 dias;
  • Terceira dose (Pfizer): 800 vagas - pessoas acima 60 anos que completaram o esquema vacinal há cinco meses

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