Covid-19: Vila Velha abre agendamento extra neste domingo

Serão disponibilizadas vagas para a primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, segunda dose da Pfizer para o público que tomou a primeira há 56 dias e dose de reforço (terceira dose) para as pessoas com 60 anos ou mais que completaram o esquema vacinal há cinco meses. Os imunizantes vão ser administrados na segunda-feira (11).