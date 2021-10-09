Covid-19: Vila Velha abre agendamento extra neste domingo

A Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar neste domingo (10), em agenda extra, duas mil vagas para vacinação contra a Covid-19. A marcação terá início a partir das 9 horas.
Serão disponibilizadas vagas para a primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, segunda dose da Pfizer para o público que tomou a primeira há 56 dias e dose de reforço (terceira dose) para as pessoas com 60 anos ou mais que completaram o esquema vacinal há cinco meses. Os imunizantes vão ser administrados na segunda-feira (11).
O agendamento pode ser feito no site: http://www.agenda.vilavelha.es.gov.br/
NÚMERO DE VAGAS
- Primeira dose (Pfizer): 400 vagas - 12 a 17 anos;
- Segunda dose (Pfizer): 800 vagas - pessoas que tomaram a primeira dose há 56 dias;
- Terceira dose (Pfizer): 800 vagas - pessoas acima 60 anos que completaram o esquema vacinal há cinco meses