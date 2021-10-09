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Pandemia

Covid-19: ES registra 12.660 mortes e passa de 594 mil casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados oito óbitos e 875 novas infecções, conforme dados divulgados neste sábado (9) no Painel Covid-19

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 17:34

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 out 2021 às 17:34
Arte covid-19 para capa do site
Nas últimas 24 horas, foram registrados oito óbitos por Covid-19 Crédito: Divulgação
Espírito Santo chegou ao total de 12.660 mortes e 594.073 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados oito óbitos e 875 novas infecções, conforme dados divulgados neste sábado (9) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 74.922. Na sequência, aparece Vila Velha (74.374), seguida por Vitória (64.935) e Cariacica (44.875). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.336), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.202 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.465. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.770 contaminações.
Até este sábado, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 568.410, com um acréscimo de 511 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.062.830 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.790.783 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.252 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 112.949 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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