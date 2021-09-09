Covid-19: Vila Velha abre 12.400 vagas para vacinação nesta sexta-feira

A Prefeitura de Vila Velha abre, nesta sexta-feira (10), 12.400 vagas para vacinação contra a Covid-19 distribuídas entre primeira, segunda e terceira doses. O agendamento on-line terá início a partir das 15 horas no site da administração municipal.
Serão abertas 2.100 vagas da vacina Pfizer para terceira dose destinadas a pacientes imunossuprimidos, de qualquer idade, após 28 dias da aplicação da segunda dose de qualquer fabricante de vacina.
Enquadram-se como pacientes Imunossuprimidos:
- Imunodeficiência primária grave;
- Quimioterapia para câncer;
- Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;
- Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3;
- Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;
- Uso de drogas modificadoras da resposta imune, conforme anexo único;
- Pacientes em hemodiálise;
- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto-inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias);
O paciente Imunossuprimido deverá apresentar documento comprobatório (original e cópia), de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas e transitórias. Os serviços de vacinação ficam com a cópia.
3ª DOSE PARA IDOSOS 70+
A prefeitura vai disponibilizar mais 1.200 da Pfizer para terceira dose de idosos com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose da vacina há seis meses, de qualquer fabricante.
PRIMEIRA E SEGUNDA DOSES
Há vagas também para primeira e segunda doses. A primeira dose é para o público de 18 anos ou mais e para as gestantes e puérperas. Já a segunda dose será destinada às pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer há 70 dias e Coronavac há 28 dias.
Quantitativo de vagas:
- Primeira dose - População Geral - 18 anos ou mais – 2.000 vagas
- Primeira dose (Pfizer) - gestantes e puérperas – 40 vagas
- Segunda dose (Coronavac) - Após 28 dias da primeira dose – 1.400 vagas
- Segunda dose (Pfizer) - Após 70 dias da primeira dose – 6.180 vagas