Covid-19: Vila Velha abre 12.400 vagas para vacinação nesta sexta-feira

Vila Velha abre 12.400 vagas para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI

A Prefeitura de Vila Velha abre, nesta sexta-feira (10), 12.400 vagas para vacinação contra a Covid-19 distribuídas entre primeira, segunda e terceira doses. O agendamento on-line terá início a partir das 15 horas no site da administração municipal

Serão abertas 2.100 vagas da vacina Pfizer para terceira dose destinadas a pacientes imunossuprimidos, de qualquer idade, após 28 dias da aplicação da segunda dose de qualquer fabricante de vacina.

Enquadram-se como pacientes Imunossuprimidos:

Imunodeficiência primária grave;



Quimioterapia para câncer;



Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;



Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3;



Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;



Uso de drogas modificadoras da resposta imune, conforme anexo único;



Pacientes em hemodiálise;



Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto-inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias);



O paciente Imunossuprimido deverá apresentar documento comprobatório (original e cópia), de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas e transitórias. Os serviços de vacinação ficam com a cópia.

3ª DOSE PARA IDOSOS 70+

A prefeitura vai disponibilizar mais 1.200 da Pfizer para terceira dose de idosos com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose da vacina há seis meses, de qualquer fabricante.

PRIMEIRA E SEGUNDA DOSES

Há vagas também para primeira e segunda doses. A primeira dose é para o público de 18 anos ou mais e para as gestantes e puérperas. Já a segunda dose será destinada às pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer há 70 dias e Coronavac há 28 dias.