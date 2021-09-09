Coronavírus: ES registra 12.341 mortes e mais de 569 mil casos

O Espírito Santo chegou ao total de 12.341 mortes e 569.298 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 8 óbitos e 876 novas infecções, conforme dados publicados nesta quinta-feira (9) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 71.424. Na sequência, aparece Vila Velha (70.953), seguida por Vitória (62.421) e Cariacica (43.113). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.995), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.770 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.811. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.526 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 1,96 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 545.936, com 857 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.729.402 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.335.125 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.055 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.