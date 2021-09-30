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Nesta quinta-feira (30)

Covid-19: Serra abre 21.225 vagas para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses

A marcação será aberta às 18h e pode ser realizada por meio da página de agendamentos da Prefeitura da Serra. Veja quem pode ser imunizado

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 15:21

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

30 set 2021 às 15:21
Vacina contra Covid-19 em Linhares
Prefeitura de Serra vai abrir 21.225 vagas para agendamento da 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra a Covid-19  Crédito: Felipe Tozatto/Secom
Prefeitura de Serra abre, nesta quinta-feira (30), 21.225 vagas para agendamento para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses de vacinas contra a Covid-19. A marcação pode ser realizada a partir das 18h, por meio do site da administração municipal.
As vagas para primeira dose são destinadas ao público geral com 12 anos ou mais, além da população a partir de 18 anos. Já no caso da segunda dose, podem receber o imunizante as pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 24 de julho, da Coronavac até 4 de setembro e da Pfizer até 7 de agosto.
No caso das grávidas ou puérperas, a recomendação da Secretaria de Saúde da Serra é ir à unidade de saúde mais próxima para buscar orientação de onde está sendo feita a vacinação contra a Covid-19 para esses públicos.
Com relação à terceira dose é preciso ter atenção às datas. Podem ser imunizadas com o reforço as pessoas com 60 anos ou mais e as com alto grau de imunossupressão (baixa imunidade). Confira as regras: 
  • Público com 60 anos ou mais: pode receber o reforço quem recebeu a segunda dose — ou a dose única — há cinco meses (até 2 de maio), independente do imunizante aplicado.
  • Pessoas com alto grau de imunossupressão: é preciso ter sido imunizado com a segunda dose ou dose única há 28 dias (até 4 de setembro), independente do imunizante aplicado.

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