Covid-19: Serra abre 21.225 vagas para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses

Prefeitura de Serra vai abrir 21.225 vagas para agendamento da 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra a Covid-19 Crédito: Felipe Tozatto/Secom

As vagas para primeira dose são destinadas ao público geral com 12 anos ou mais, além da população a partir de 18 anos. Já no caso da segunda dose, podem receber o imunizante as pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 24 de julho, da Coronavac até 4 de setembro e da Pfizer até 7 de agosto.

No caso das grávidas ou puérperas, a recomendação da Secretaria de Saúde da Serra é ir à unidade de saúde mais próxima para buscar orientação de onde está sendo feita a vacinação contra a Covid-19 para esses públicos.

Com relação à terceira dose é preciso ter atenção às datas. Podem ser imunizadas com o reforço as pessoas com 60 anos ou mais e as com alto grau de imunossupressão (baixa imunidade). Confira as regras:

Público com 60 anos ou mais: pode receber o reforço quem recebeu a segunda dose — ou a dose única — há cinco meses (até 2 de maio), independente do imunizante aplicado.