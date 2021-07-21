Covid-19: Serra abre 10 mil vagas para vacinar pessoas com 33 anos ou mais

A Prefeitura da Serra anunciou a abertura de 10.350 vagas para vacinação de pessoas com 33 anos ou mais sem comorbidades contra a Covid-19. O agendamento será aberto às 18h desta quarta-feira (21), e o acesso deve ser feito pelo site da prefeitura, basta acessar o portal gti.serra.es.gov.br/saude. A aplicação será feita na sexta-feira (23) e sábado (24).
Segundo a administração municipal, a Campanha de Imunização Contra a Covid-19 continua contemplando as gestantes; puérperas; profissionais da Educação, da Segurança e do Sistema Único de Assistência Social (Suas); pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência acima de 18 anos.
As vagas também podem ser solicitadas por quem recebeu a primeira dose da Astrazeneca até 14 de maio.