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1ª dose

Covid-19: Serra abre 10 mil vagas para vacinar pessoas com 33 anos ou mais

O agendamento será aberto às 18h desta quarta-feira (21), e o acesso deve ser feito pelo site da prefeitura. A aplicação será feita na sexta-feira (23) e sábado (24)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

21 jul 2021 às 17:45

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 17:45

Vacina Astrazeneca
Vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura da Serra anunciou a abertura de 10.350 vagas para vacinação de pessoas com 33 anos ou mais sem comorbidades contra a Covid-19. O agendamento será aberto às 18h desta quarta-feira (21), e o acesso deve ser feito pelo site da prefeitura, basta acessar o portal gti.serra.es.gov.br/saude. A aplicação será feita na sexta-feira (23) e sábado (24).
Segundo a administração municipal, a Campanha de Imunização Contra a Covid-19 continua contemplando as gestantes; puérperas; profissionais da Educação, da Segurança e do Sistema Único de Assistência Social (Suas); pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência acima de 18 anos.
As vagas também podem ser solicitadas por quem recebeu a primeira dose da Astrazeneca até 14 de maio.

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