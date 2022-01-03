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Pandemia

Covid-19: idoso morre e casos são confirmados em asilo de Linhares

A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Linhares, que afirmou que o homem era interno do Lar dos Idosos, localizado no bairro Interlagos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 jan 2022 às 19:56

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 19:56

Um idoso de 83 anos morreu de Covid-19 nesta segunda-feira (3) no Hospital Geral de Linhares (HGL), no Norte do Estado. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Linhares, que afirmou que o homem era interno do Lar dos Idosos, localizado no bairro Interlagos.
Ainda segundo a secretaria, além do idoso que faleceu, outros casos de contaminados pelo coronavírus também foram confirmados no asilo. O idoso era portador de comorbidades e já chegou com dificuldades respiratórias ao hospital. Questionada pela reportagem de A Gazeta, a secretaria não informou quantos casos foram confirmados.
O órgão informou que a Vigilância em Saúde do município está fazendo um levantamento para saber se há mais contaminados entre idosos, servidores e profissionais de saúde que atuam na instituição, e afirmou que está tomando todas as providências necessárias com a direção do Asilo.

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