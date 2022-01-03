Covid-19: idoso morre e casos são confirmados em asilo de Linhares

Um idoso de 83 anos morreu de Covid-19 nesta segunda-feira (3) no Hospital Geral de Linhares (HGL), no Norte do Estado. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Linhares, que afirmou que o homem era interno do Lar dos Idosos, localizado no bairro Interlagos.

O órgão informou que a Vigilância em Saúde do município está fazendo um levantamento para saber se há mais contaminados entre idosos, servidores e profissionais de saúde que atuam na instituição, e afirmou que está tomando todas as providências necessárias com a direção do Asilo.