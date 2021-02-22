Covid-19: Guarapari inicia vacinação de idosos entre 85 e 89 anos

Idosos podem receber vacina sem sair do carro Crédito: Brasília

Os idosos de 85 a 89 anos, não acamados, que moram em Guarapari começam a ser imunizados contra a Covid-19 em formato drive-thru a partir desta segunda-feira (22). Nessa modalidade, não é preciso sair do carro para receber a dose da vacina.

O grupo prioritário pode ser atendido no Complexo Esportivo Maurice Santos, localizado no bairro Muquiçaba, até quarta-feira (24), das 8h às 12h. De acordo com a prefeitura, é preciso levar levar CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.

Os idosos pertencentes ao grupo contemplado que não possuem veículo também devem procurar o complexo. Segundo a administração municipal, haverá um ponto de vacinação específico para atender a essas pessoas.

"Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de acordo com o Censo de 2016, Guarapari possui 811 idosos, entre 85 e 89 anos. O município já recebeu 600 doses para atender a este público. Segundo o governo do Estado, outras doses vão chegar até quarta-feira (24), para atender toda a demanda do público específico", informou a prefeitura.

AGENDAMENTO

Na Capital, o agendamento on-line foi iniciado neste domingo (21) no link www.agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line. A vacinação será iniciada nesta segunda (22).

Em Cariacica, além dos profissionais da Saúde, os idosos acima de 85 anos também podem agendar a imunização por meio do site http://vacina.cariacica.es.gov.br . A prefeitura reforça que somente serão vacinadas as pessoas que comprovarem, no momento da vacinação, através dos documentos exigidos, o vínculo ao grupo para qual foi feito o agendamento.

Em Vila Velha, o agendamento é realizado através do site https://www.vilavelha.es.gov.br/agendaonlinevacinacao/Index.aspx . A prefeitura informou que novas vagas devem ser disponibilizadas nos próximos dias.