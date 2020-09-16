Covid-19: escolas de Vitória vão passar por obras para receber alunos

Peças ilustrativas educativas serão fixadas nas paredes e até nos pisos para reforçar as orientações Crédito: Freepik

Embora ainda não tenha data marcada para a retomada das aulas presenciais no ensino infantil e fundamental do Espírito Santo , suspensas desde março como medida para evitar a disseminação do novo coronavírus , a Secretária Municipal de Educação de Vitória (Seme) divulgou no Diário Oficial de Vitória que as escolas serão adaptadas para esse retorno. De acordo com a secretária Adriana Sperandio, pequenas obras e adaptações serão realizadas em algumas instituições de ensino nas próximas semanas.

A portaria foi assinada no último dia 10 e dispõe sobre o repasse de recursos financeiros especiais aos Conselhos de Escola vinculados às unidades de ensino da rede pública municipal de Vitória para subsidiar despesas com as adequações necessárias no espaço escolar, indicadas como medidas administrativas de segurança sanitária em virtude dos impactos decorrentes da pandemia.

Procurada, a secretária de educação Adriana Sperandio afirmou que as adaptações são fundamentais e necessárias para a segurança dos funcionários escolares e dos próprios estudantes. Ela completou que, para essas mudanças, foi criado um grupo com 35 pessoas  incluindo diretores de escolas  para produzir um protocolo educacional básico com orientações sobre a dinâmica do retorno das aulas presenciais.

"Fizemos um documento  que passou por sugestões das unidades escolares  e isso é encaminhado ao Conselho Municipal de Educação de Vitória. Paralelo a isso, trabalhamos para termos os itens de segurança estabelecidos pelos protocolos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) . As licitações começaram em maio e agora estamos concluindo as aquisições dos equipamentos de proteção individuais (EPIs), que incluem máscaras para todos, protetores de rosto (face-shield) para os profissionais, além de jalecos e álcool em gel em estrutura de pedal", conta.

Adriana Sperandio completa que a secretaria está adquirindo peças ilustrativas educativas para serem fixadas nas paredes, nos banheiros e até nos pisos das unidades de ensino. A ideia é reforçar as orientações sobre a importância do distanciamento social, higienização e uso de máscaras, por exemplo, de forma didática.

ESCOLAS PASSARÃO POR PEQUENAS REFORMAS

A secretária afirmou ainda que os recursos financeiros especiais foram repassados aos conselhos das escolas para que fossem realizadas algumas adequações no ambiente escolar. Em alguns colégios, por exemplo, serão necessárias pequenas obras para instalação de pias, onde os alunos poderão higienizar as mãos.

"Algumas escolas precisam acrescentar lavatórios e adequar o bebedouro para os que contém guincho de torneira, vinculados a adequação do ambiente físico para garantir segurança. Esses recursos foram passados na última semana e enviamos para as escolas, que nesse momento estão fazendo cotações para executar as pequenas obras", explica.

Ela finalizou informando que durante as aulas remotas a secretaria encaminhou recursos para compra de celulares, com o objetivo de facilitar a comunicação entre professores e alunos e facilitar as atividades enquanto as aulas não voltam a ser presenciais.

OUTRAS MEDIDAS PREVISTAS NA PORTARIA