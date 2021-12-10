Covid-19: ES segue com todas as cidades no risco baixo de transmissão

Espírito Santo segue com todos os municípios classificados no risco baixo para a transmissão do novo coronavírus . Esta é a terceira semana seguida em que o território capixaba inteiro aparece na cor verde. O 85º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia — foi divulgado nesta sexta-feira (10) pelo governo do Estado

85º mapa de risco do Espírito Santo foi divulgado nesta sexta-feira (10) pelo governo do Estado Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

A nova classificação começa a valer na próxima segunda-feira (13) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 19 de dezembro, sem acarretar mudanças em relação à que já está valendo. Nenhum município capixaba migrou para o "risco muito baixo", criado recentemente pelo Estado

Imagem faz o comparativo entre o 84º mapa de risco do Espírito Santo (à esquerda) e o 85º (à direita) Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

RISCO MUITO BAIXO

Nesta sexta-feira (10), todas as dez microrregiões do Espírito Santo alcançaram 80% dos adultos vacinados com a primeira e segunda doses contra a Covid-19. Cinco delas também já têm 90% dos adolescentes com a imunização iniciada: Sudoeste Serrana, Litoral Sul, Central Serrana, Caparaó e Noroeste.

No entanto, conforme divulgado pelo governo Estadual, nenhuma atingiu 90% dos idosos vacinados com a dose de reforço – e, por isso, ainda não integraram o "risco muito baixo". As mais próximas de alcançarem esta classificação são Central Serrana (84%), Sudoeste Serrana (83%) e Caparaó (78%).

Tabela divulgada nesta sexta-feira (10) mostra a situação das microrregiões em relação aos três indicadores exigidos para integrarem o "risco muito baixo" Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

Em uma publicação feita neste fim de tarde nas redes sociais, o governador Renato Casagrande destacou o cenário do Estado e voltou a reforçar a importância dos mais velhos retornarem para completar a imunização. "Precisamos incentivar nossos idosos a tomarem o reforço", escreveu.

As 10 regiões do ES atingiram 80% dos adultos vacinados com a D2. Desta forma, todas regiões atingiram pelo menos 1 dos 3 critérios para se chegar ao risco muito baixo. 5 também já alcançaram 90% dos adolescentes imunizados. Precisamos incentivar nossos idosos a tomarem o reforço pic.twitter.com/BwWtxm0jlz — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) December 10, 2021

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.

Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.

composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.

No último dia 6 de outubro, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles:

80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;

90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;

90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose.

Ao todo, o Espírito Santo foi divido em dez microrregiões . Aquela que ingressar no risco muito baixo deixará de sofrer restrições, mas deverá manter o uso de máscara e exigir o comprovante de vacinação em eventos. Ao passar para a cor azul, ela só voltará a outros níveis de risco se ocorrer uma nova crise sanitária.