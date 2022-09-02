Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: ES registra uma morte e 161 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.795 óbitos e 1.214.657 casos da doença; dados foram atualizados nesta sexta-feira (2) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2022 às 18:43

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 18:43

Nesta sexta-feira (2), o Espírito Santo chegou a 14.795 mortes e 1.214.657 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados um óbito e 161 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.699
  2. Vila Velha: 136.153
  3. Vitória: 135.038
  4. Cariacica: 93.396
  5. Linhares: 58.388
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.722
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.569
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.105
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.980
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.902
Até esta sexta-feira, mais de 4,25 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.176.618, com 373 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

Veja Também

Varíola dos macacos: notificação de casos passa a ser obrigatória

Sarampo, poliomielite, rubéola: só a vacina protege as crianças

Varíola dos macacos: ES confirma 41 casos e investiga mais de 90

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento de turismo rural reúne visitantes para valorização do interior em Santa Teresa.
Feira em Santa Teresa chama antenção para o turismo na região rural
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados