Covid-19: ES registra uma morte e 161 novos casos em 24 horas

Nesta sexta-feira (2), o Espírito Santo chegou a 14.795 mortes e 1.214.657 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados um óbito e 161 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.699
- Vila Velha: 136.153
- Vitória: 135.038
- Cariacica: 93.396
- Linhares: 58.388
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.722
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.569
- Jardim da Penha (Vitória): 14.105
- Praia do Canto (Vitória): 9.980
- Itapuã (Vila Velha): 9.902
Até esta sexta-feira, mais de 4,25 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.176.618, com 373 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.