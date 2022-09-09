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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra uma morte e 125 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.804 óbitos e 1.214.953 casos da doença; dados foram atualizados nesta sexta-feira (9) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2022 às 18:45

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 18:45

Nesta sexta-feira (9), o Espírito Santo chegou a 14.804 mortes e 1.214.953 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi contabilizado um óbito e 125 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.790
  2. Vila Velha: 136.241
  3. Vitória: 135.102
  4. Cariacica: 93.458
  5. Linhares: 58.407
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.736
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.577
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.111
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.984
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.899
Até esta sexta, mais de 4,26 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.177.961, com 197 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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