Covid-19: ES registra uma morte e 125 novos casos em 24 horas

Nesta sexta-feira (9), o Espírito Santo chegou a 14.804 mortes e 1.214.953 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi contabilizado um óbito e 125 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.790
- Vila Velha: 136.241
- Vitória: 135.102
- Cariacica: 93.458
- Linhares: 58.407
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.736
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.577
- Jardim da Penha (Vitória): 14.111
- Praia do Canto (Vitória): 9.984
- Itapuã (Vila Velha): 9.899
Até esta sexta, mais de 4,26 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.177.961, com 197 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.