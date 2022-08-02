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Pandemia

Covid-19: ES registra três mortes e 966 casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.707 óbitos e 1.205.413 casos da doença; dados foram atualizados nesta terça-feira (2) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2022 às 18:52

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 18:52

Nesta terça-feira (2), o Espírito Santo chegou a 14.707 mortes e 1.205.413 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 966 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 137.778
  2. Vila Velha: 134.957
  3. Vitória: 133.342
  4. Cariacica: 92.686
  5. Linhares: 57.877
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.372
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.430
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.915
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.820
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.794
Até esta terça-feira, mais de 4,14 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.152.743, com 1.645 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.

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