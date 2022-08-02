Covid-19: ES registra três mortes e 966 casos em 24 horas

Nesta terça-feira (2), o Espírito Santo chegou a 14.707 mortes e 1.205.413 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 966 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 137.778
- Vila Velha: 134.957
- Vitória: 133.342
- Cariacica: 92.686
- Linhares: 57.877
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.372
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.430
- Jardim da Penha (Vitória): 13.915
- Praia do Canto (Vitória): 9.820
- Itapuã (Vila Velha): 9.794
Até esta terça-feira, mais de 4,14 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.152.743, com 1.645 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.