Covid-19: ES registra três mortes e 240 novos casos em 24 horas

Nesta quarta-feira (17), o Espírito Santo chegou a 14.757 mortes e 1.211.961 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 240 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.330
- Vila Velha: 135.905
- Vitória: 134.421
- Cariacica: 93.143
- Linhares: 58.136
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.580
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.548
- Jardim da Penha (Vitória): 14.045
- Praia do Canto (Vitória): 9.923
- Itapuã (Vila Velha): 9.889
Até esta quarta-feira, mais de 4,20 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.169.654, com 515 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.