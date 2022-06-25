Covid-19: ES registra quatro mortes e 6.170 novos casos em 24 horas

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até este sábado (25), mais de 3,77 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.045.480, com 3.119 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,32% no Estado.