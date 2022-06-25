Covid-19: ES registra quatro mortes e 6.170 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou a 14.466 mortes e 1.099.969 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado neste sábado (25) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 6.170 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 126.605
- Vila Velha: 124.145
- Vitória: 120.607
- Cariacica: 85.269
- Linhares: 52.695
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.613
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.084
- Jardim da Penha (Vitória): 12.201
- Itapuã (Vila Velha): 8.939
- Praia do Canto (Vitória): 8.777
Até este sábado (25), mais de 3,77 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.045.480, com 3.119 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,32% no Estado.