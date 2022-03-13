Covid-19: ES registra quatro mortes e mais 163 casos confirmados

Desde o início da pandemia, 14.239 pessoas morreram em decorrência da infecção pelo coronavírus no Espírito Santo. Já o número de infectados no período chegou a 1.031.994. Nesses indicadores estão os registros das últimas 24 horas: quatro óbitos e 163 pessoas infectadas, conforme dados divulgados neste domingo (13) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.626
- Vila Velha: 114.536
- Vitória: 106.319
- Cariacica: 80.793
- Linhares: 50.145
Já entre os bairros com maior incidência de contaminações Jardim Camburi, em Vitória, lidera. Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.000
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.515
- Jardim da Penha (Vitória): 10.294
- Itapuã (Vila Velha): 7.985
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.673
Até este domingo (13), mais de 3,43 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 967.954. Não houve variação em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.