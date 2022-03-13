Covid-19: ES registra quatro mortes e mais 163 casos confirmados

Já entre os bairros com maior incidência de contaminações Jardim Camburi, em Vitória, lidera. Veja o ranking dos bairros com mais infectados:

Até este domingo (13), mais de 3,43 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 967.954. Não houve variação em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.