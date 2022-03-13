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Covid-19: ES registra quatro mortes e mais 163 casos confirmados

Estado contabilizou, ao longo da pandemia,  14.239 óbitos e  1.031.994 infectados, conforme dados divulgados neste domingo (13) pela Secretaria da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2022 às 17:45

Publicado em 13 de Março de 2022 às 17:45

Desde o início da pandemia, 14.239 pessoas morreram em decorrência da infecção pelo coronavírus no Espírito Santo.  Já o número de infectados no período chegou a 1.031.994. Nesses indicadores estão os registros das últimas 24 horas: quatro óbitos e 163 pessoas infectadas, conforme dados divulgados neste domingo (13) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Célula viral do novo coronavírus Crédito: Freepik
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.626
  2. Vila Velha: 114.536
  3. Vitória: 106.319
  4. Cariacica: 80.793
  5. Linhares: 50.145
Já entre os bairros com maior incidência de contaminações Jardim Camburi, em Vitória,  lidera. Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.000
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.515
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.294
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.985
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.673
Até este domingo (13), mais de 3,43 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 967.954. Não houve variação em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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