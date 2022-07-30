Covid-19: ES registra 442 novos casos e não tem mortes em 24 horas

Neste sábado (30), o Espírito Santo chegou a 14.695 mortes e 1.203.110 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados zero óbitos e 442 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 137.494
- Vila Velha: 134.701
- Vitória: 132.918
- Cariacica: 92.544
- Linhares: 57.740
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.307
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.404
- Jardim da Penha (Vitória): 13.864
- Praia do Canto (Vitória): 9.786
- Itapuã (Vila Velha): 9.773
Até este sábado, mais de 4,13 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.148.098, com 565 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.