Covid-19: ES registra 442 novos casos e não tem mortes em 24 horas

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até este sábado, mais de 4,13 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.148.098, com 565 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.