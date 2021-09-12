Covid-19: ES registra mais de 12 mil mortes e 571 mil casos

Casos de Covid-19 já chegam a 571 mil no Espírito Santo Crédito: Freepik

Ainda segundo o painel, 12.354 pessoas morreram devido à doença no Espírito Santo. Três novas mortes foram registradas em relação ao dia anterior, sendo que duas delas aconteceram dentro de 24 horas. O terceiro óbito, segundo a Sesa, ocorreu há mais tempo, mas a confirmação da causa por Covid só veio neste domingo (12).

Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.805 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.852. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.545 contaminações.

Até este domingo (12), mais de 1,97 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 547.642. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.747.829 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.402.392 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.060 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.