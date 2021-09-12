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Números da pandemia

Covid-19: ES registra mais de 12 mil mortes e 571 mil casos

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) neste domingo (12) apontam 626 novos registros de infecção e dois óbitos em 24 horas

Publicado em 

12 set 2021 às 17:27

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 17:27

O novo coronavírus causa da Covid-19
Casos de Covid-19 já chegam a 571 mil no Espírito Santo Crédito: Freepik
Espírito Santo ultrapassou os 571 mil casos de Covid-19 neste domingo (12). Segundo o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com atualização diária sobre a doença, o novo coronavírus já contaminou 571. 442 pessoas no Estado desde o início da pandemia, sendo 626 novas infecções nas últimas 24 horas. 
Ainda segundo o painel, 12.354 pessoas morreram devido à doença no Espírito Santo. Três novas mortes foram registradas em relação ao dia anterior, sendo que duas delas aconteceram dentro de 24 horas. O terceiro óbito, segundo a Sesa, ocorreu há mais tempo, mas a confirmação da causa por Covid só veio neste domingo (12).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 71.679. Na sequência, aparece Vila Velha (71.346), seguida por Vitória (62.619) e Cariacica (43.229). No interior, o maior número de casos está em Cachoeiro de Itapemirim (29.167), no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.805 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.852. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.545 contaminações.
Até este domingo (12), mais de 1,97 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 547.642.  A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.747.829 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.402.392 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.060 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

Correção

12/09/2021 - 6:36
O Espírito Santo registrou 626 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, e não 606 como informado anteriormente. O dado foi corrigido no texto. 

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