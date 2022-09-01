Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: ES registra duas mortes e 131 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.794 óbitos e 1.214.496 casos da doença; dados foram atualizados nesta quinta-feira (1°) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2022 às 18:28

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 18:28

Nesta quinta-feira (1º), o Espírito Santo chegou a 14.794 mortes e 1.214.496 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 131 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.675
  2. Vila Velha: 136.135
  3. Vitória: 135.022
  4. Cariacica: 93.380
  5. Linhares: 58.369
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.717
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.567
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.102
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.978
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.902
Até esta quinta, mais de 4,25 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.176.245, com 645 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

Veja Também

Varíola dos macacos: notificação de casos passa a ser obrigatória

Bebê de um ano é diagnosticado com varíola dos macacos em Cachoeiro

Sarampo, poliomielite, rubéola: só a vacina protege as crianças

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados