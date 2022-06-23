Covid-19: ES registra duas mortes e 1.046 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou a 14.458 mortes e 1.089.080 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta quinta-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 1.046 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 125.466
- Vila Velha: 123.001
- Vitória: 119.238
- Cariacica: 84.534
- Linhares: 52.199
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.396
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.941
- Jardim da Penha (Vitória): 11.969
- Itapuã (Vila Velha): 8.862
- Praia do Canto (Vitória): 8.682
Até esta quinta-feira, mais de 3,73 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.040.201, com 507 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,33% no Estado.