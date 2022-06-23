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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra duas mortes e 1.046 novos casos em 24 horas

Estado chegou a 14.458 óbitos e 1.089.080 infecções desde o início da pandemia; dados foram atualizados nesta quinta-feira (23) pela Sesa

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2022 às 17:26
Espírito Santo chegou a 14.458 mortes e 1.089.080 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta quinta-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 1.046 novas infecções em um período de 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 125.466
  2. Vila Velha: 123.001
  3. Vitória: 119.238
  4. Cariacica: 84.534
  5. Linhares: 52.199
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 19.396
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.941
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.969
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.862
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.682
Até esta quinta-feira, mais de 3,73 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.040.201, com 507 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,33% no Estado.

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