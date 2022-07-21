Covid-19: ES registra dez mortes e 2.085 novos casos em 24 horas

Nesta quinta-feira (21), o Espírito Santo chegou a 14.635 mortes e 1.191.050 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dez óbitos e 2.085 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 135.875
- Vila Velha: 133.187
- Vitória: 131.078
- Cariacica: 91.818
- Linhares: 57.042
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.053
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.191
- Jardim da Penha (Vitória): 13.576
- Itapuã (Vila Velha): 9.622
- Praia do Canto (Vitória): 9.593
Até esta quinta-feira, mais de 4,07 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.125.982, com 2.817 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.