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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra cinco mortes e 4.530 casos em 24 horas

Estado chegou a 14.474 óbitos e 1.105.637 infecções desde o início da pandemia; dados foram atualizados nesta segunda-feira (27) pela Sesa

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2022 às 18:31
Espírito Santo chegou a 14.474 mortes e 1.105.637 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta segunda-feira (27) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados cinco óbitos e 4.530 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 127.196
  2. Vila Velha: 124.749
  3. Vitória: 121.257
  4. Cariacica: 85.691
  5. Linhares: 52.977
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 19.710
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 15.152
  3. Jardim da Penha (Vitória): 12.275
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.982
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.822
Até esta segunda-feira (27), mais de 3,78 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.049.518, com 3.134 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,31% no Estado.

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