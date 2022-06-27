Covid-19: ES registra cinco mortes e 4.530 casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou a 14.474 mortes e 1.105.637 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta segunda-feira (27) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados cinco óbitos e 4.530 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 127.196
- Vila Velha: 124.749
- Vitória: 121.257
- Cariacica: 85.691
- Linhares: 52.977
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.710
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.152
- Jardim da Penha (Vitória): 12.275
- Itapuã (Vila Velha): 8.982
- Praia do Canto (Vitória): 8.822
Até esta segunda-feira (27), mais de 3,78 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.049.518, com 3.134 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,31% no Estado.