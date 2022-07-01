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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 6 mortes e 5.215 novos casos em 24 horas

Estado chegou a 14.503 óbitos e 1.126.347 infecções desde o início da pandemia; dados foram atualizados nesta sexta-feira (1) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2022 às 18:26

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 18:26

Espírito Santo chegou a 14.503 mortes e 1.126.347 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta sexta-feira (1º) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados seis óbitos e 5.215 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 129.057
  2. Vila Velha: 126.725
  3. Vitória: 123.617
  4. Cariacica: 87.162
  5. Linhares: 53.879
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 20.043
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 15.395
  3. Jardim da Penha (Vitória): 12.615
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.109
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.984
Até esta sexta-feira, mais de 3,85 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.063.025, com 3.537 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,29% no Estado.

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