Covid-19: ES registra 6 mortes e 5.215 novos casos em 24 horas

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta sexta-feira, mais de 3,85 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.063.025, com 3.537 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,29% no Estado.