Covid-19: ES registra 6 mortes e 5.215 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou a 14.503 mortes e 1.126.347 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta sexta-feira (1º) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados seis óbitos e 5.215 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 129.057
- Vila Velha: 126.725
- Vitória: 123.617
- Cariacica: 87.162
- Linhares: 53.879
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.043
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.395
- Jardim da Penha (Vitória): 12.615
- Itapuã (Vila Velha): 9.109
- Praia do Canto (Vitória): 8.984
Até esta sexta-feira, mais de 3,85 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.063.025, com 3.537 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,29% no Estado.