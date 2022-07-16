Covid-19: ES registra 5 mortes e 1.976 novos casos em 24 horas

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até este sábado (16), mais de 4,02 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.10.075, com 1.868 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,24% no Estado.