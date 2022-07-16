Covid-19: ES registra 5 mortes e 1.976 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou, neste sábado (16) a 14.602 mortes e 1.179.591 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados cinco óbitos e 1.976 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 134.616
- Vila Velha: 131.930
- Vitória: 129.483
- Cariacica: 91.068
- Linhares: 56.321
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.847
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.013
- Jardim da Penha (Vitória): 13.377
- Itapuã (Vila Velha): 9.517
- Praia do Canto (Vitória): 9.429
Até este sábado (16), mais de 4,02 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.10.075, com 1.868 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,24% no Estado.