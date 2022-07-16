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Pandemia

Covid-19: ES registra 5 mortes e 1.976 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registrou  óbitos e  infecções; dados foram atualizados neste sábado (16) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2022 às 20:56

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 20:56

Ilustração do novo coronavírus
Ilustração do novo coronavírus Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou, neste sábado (16) a 14.602 mortes e 1.179.591 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados cinco óbitos e 1.976 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 134.616
  2. Vila Velha: 131.930
  3. Vitória: 129.483
  4. Cariacica: 91.068
  5. Linhares: 56.321
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 20.847
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.013
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.377
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.517
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.429
Até este sábado (16), mais de 4,02 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.10.075, com 1.868 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,24% no Estado.

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