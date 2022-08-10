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Pandemia

Covid-19: ES registra 3 mortes e 537 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.737 óbitos e 1.209.892 casos da doença; dados foram atualizados nesta quarta-feira (10) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2022 às 19:39

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 19:39

Nesta quarta-feira (10), o Espírito Santo chegou a 14.737 mortes e 1.209.892 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 537 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.223
  2. Vila Velha: 135.658
  3. Vitória: 134.106
  4. Cariacica: 92.972
  5. Linhares: 58.038
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.523
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.524
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.008
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.893
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.876
Até esta quarta, mais de 4,18 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.163.819, com 2.146 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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