Covid-19: ES registra 14.453 mortes e 1.085.255 casos confirmados

O Espírito Santo chegou a 14.453 mortes e 1.085.255 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19 atualizados nesta terça-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 3.960 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 125.148
- Vila Velha: 122.624
- Vitória: 118.930
- Cariacica: 84.252
- Linhares: 51.962
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.335
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.895
- Jardim da Penha (Vitória): 11.913
- Itapuã (Vila Velha): 8.829
- Praia do Canto (Vitória): 8.644
Até esta terça-feira, mais de 3,72 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.037.708, com 2.359 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,33% no Estado.