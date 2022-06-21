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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.453 mortes e 1.085.255 casos confirmados

Estado contabilizou quatro óbitos e 3.960 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta terça-feira (21)

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2022 às 18:54
Espírito Santo chegou a 14.453 mortes e 1.085.255 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19 atualizados nesta terça-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 3.960 novas infecções em um período de 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 125.148
  2. Vila Velha: 122.624
  3. Vitória: 118.930
  4. Cariacica: 84.252
  5. Linhares: 51.962
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 19.335
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.895
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.913
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.829
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.644
Até esta terça-feira, mais de 3,72 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.037.708, com 2.359 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,33% no Estado.

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