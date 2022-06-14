Covid-19: ES registra 14.436 mortes e 1.070.074 casos confirmados

O Espírito Santo registra 14.436 mortes e 1.070.074 casos do coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizados nesta terça-feira (14) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 2.637 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 123.544
- Vila Velha: 120.806
- Vitória: 116.720
- Cariacica: 83.168
- Linhares: 51.207
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.833
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.628
- Jardim da Penha (Vitória): 11.623
- Itapuã (Vila Velha): 8.677
- Praia do Canto (Vitória): 8.485
Até esta terça-feira, mais de 3,67 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.029.062, com 1.131 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,35% no Estado.