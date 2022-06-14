Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.436 mortes e 1.070.074 casos confirmados

Estado contabilizou três óbitos e 2.637 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta terça-feira (14)

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2022 às 19:40
Espírito Santo registra 14.436 mortes e 1.070.074 casos do coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizados nesta terça-feira (14) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 2.637 novas infecções em um período de 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 123.544
  2. Vila Velha: 120.806
  3. Vitória: 116.720
  4. Cariacica: 83.168
  5. Linhares: 51.207
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.833
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.628
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.623
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.677
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.485
Até esta terça-feira, mais de 3,67 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.029.062, com 1.131 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,35% no Estado.

Veja Também

Em nove dias, casos de Covid-19 no ES já superam maio inteiro

Cidades do ES já agendam quarta dose para público com mais de 50 anos

Secretário da Saúde do ES testa positivo para Covid-19 pela 2ª vez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados