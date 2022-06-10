Covid-19: ES registra 14.429 mortes e 1.064.047 casos confirmados

O Espírito Santo já contabiliza 14.429 mortes e 1.064.047 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (10) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo informações do Painel Covid-19, dois óbitos e 1.793 novos casos foram registrados em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 122.929
- Vila Velha: 120.132
- Vitória: 115.740
- Cariacica: 82.818
- Linhares: 50.926
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.631
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.526
- Jardim da Penha (Vitória): 11.468
- Itapuã (Vila Velha): 8.615
- Praia do Canto (Vitória): 8.392
Até esta sexta-feira, mais de 3,65 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.025.649, com 838 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.