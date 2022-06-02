Covid-19: ES registra 14.415 mortes e 1.055.305 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.415 mortes e 1.055.305 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (2). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), três óbitos foram registrados em 24h e 793 novas infecções foram contabilizadas no mesmo período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 122.170
- Vila Velha: 118.793
- Vitória: 114.205
- Cariacica: 82.321
- Linhares: 50.566
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.328
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.320
- Jardim da Penha (Vitória): 11.230
- Itapuã (Vila Velha): 8.487
- Praia do Canto (Vitória): 8.237
Até esta quinta-feira, mais de 3,61 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.021.688, com 605 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.