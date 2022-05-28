Covid-19: ES registra 14.408 mortes e 1.052.586 casos confirmados

Número de infecções por coronavírus está crescendo em maio de 2022 no Espírito Santo

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até este sábado, mais de 3,62 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.019.228, com 173 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.