Covid-19: ES registra 14.408 mortes e 1.052.586 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.408 mortes e 1.052.586 casos de coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo dados divulgados neste sábado (28).
De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nenhum óbito foi registrado em 24 horas. Já o número de infectados cresceu, somando mais 237 casos.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.936
- Vila Velha: 118.358
- Vitória: 113.591
- Cariacica: 82.183
- Linhares: 50.469
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.201
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.221
- Jardim da Penha (Vitória): 11.114
- Itapuã (Vila Velha): 8.449
- Praia do Canto (Vitória): 8.167
Até este sábado, mais de 3,62 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.019.228, com 173 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.