Covid-19: ES registra 14.408 mortes e 1.052.349 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza 14.408 mortes e 1.052.349 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (27). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois óbitos foram registrados em 24 horas e o número de infectados aumentou em 415 no período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.919
- Vila Velha: 118.301
- Vitória: 113.514
- Cariacica: 82.169
- Linhares: 50.461
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.182
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.219
- Jardim da Penha (Vitória): 11.097
- Itapuã (Vila Velha): 8.442
- Praia do Canto (Vitória): 8.157
Até esta sexta-feira, mais de 3,6 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.019.055, com 300 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.