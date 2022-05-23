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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.403 mortes e 1.050.669 casos confirmados

Em 24 horas, Estado registrou dois óbitos e contabilizou 262 novos casos de infecção, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Sesa nesta segunda-feira (23)

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2022 às 18:36
Covid-19: ES registra 14.397 mortes e 1.048.456 casos confirmados
ES registra mais de 14 mil mortes por Covid desde o início da pandemia Crédito: Pixabay
Espírito Santo contabiliza um total de 14.403 mortes e 1.050.669 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (23). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois óbitos foram registrados em 24 horas e o número de infectados aumentou em 262 no período. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.797
  2. Vila Velha: 117.971
  3. Vitória: 113.113
  4. Cariacica: 82.029
  5. Linhares: 50.387
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.103
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.171
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.022
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.403
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.122
Até esta segunda-feira, mais de 3,59 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.017.436, com 20 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

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