Covid-19: ES registra 14.403 mortes e 1.050.669 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.403 mortes e 1.050.669 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (23). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois óbitos foram registrados em 24 horas e o número de infectados aumentou em 262 no período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.797
- Vila Velha: 117.971
- Vitória: 113.113
- Cariacica: 82.029
- Linhares: 50.387
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.103
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.171
- Jardim da Penha (Vitória): 11.022
- Itapuã (Vila Velha): 8.403
- Praia do Canto (Vitória): 8.122
Até esta segunda-feira, mais de 3,59 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.017.436, com 20 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.