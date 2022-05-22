Covid-19: ES registra 14.401 mortes e 1.050.407 casos confirmados

ES registra mais de 14 mil mortes por Covid desde o início da pandemia

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até este domingo, mais de 3,59 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.017.230, com 77 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.