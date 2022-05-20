Covid-19: ES registra 14.401 mortes e 1.050.202 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.401 mortes e 1.050.202 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (20). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), óbitos não foram registrados em 24 horas e o número de infectados aumentou em 311 no período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.758
- Vila Velha: 117.915
- Vitória: 112.973
- Cariacica: 81.998
- Linhares: 50.371
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.072
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.157
- Jardim da Penha (Vitória): 10.992
- Itapuã (Vila Velha): 8.400
- Praia do Canto (Vitória): 8.110
Até esta sexta-feira, mais de 3,58 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.017.108, com 358 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.