Covid-19: ES registra 14.401 mortes e 1.049.891 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta quinta-feira, mais de 3,58 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.016.750, com 184 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.