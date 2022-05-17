Covid-19: ES registra 14.397 mortes e 1.049.230 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.397 mortes e 1.049.230 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta terça-feira (17). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não foram registrados óbitos em 24 horas e o número de infectados aumentou em 336 no período. Há 12 dias o Estado não registra óbitos em decorrência da doença. O último registro de morte foi no dia 5 de maio.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.653
- Vila Velha: 117.705
- Vitória: 112.781
- Cariacica: 81.933
- Linhares: 50.337
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.026
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.123
- Jardim da Penha (Vitória): 10.972
- Itapuã (Vila Velha): 8.375
- Praia do Canto (Vitória): 8.095
Até esta terça-feira, mais de 3,58 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.016.319, com 257 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.