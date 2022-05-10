Covid-19: ES registra 14.396 mortes e 1.047.843 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.396 mortes e 1.047.843 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta terça-feira (10). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não foram registrados óbitos em 24 horas e o número de casos confirmados aumentou em 204 neste período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.556
- Vila Velha: 117.219
- Vitória: 112.613
- Cariacica: 81.835
- Linhares: 50.292
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.004
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.080
- Jardim da Penha (Vitória): 10.953
- Itapuã (Vila Velha): 8.332
- Praia do Canto (Vitória): 8.079
Até esta terça-feira, mais de 3,57 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.014.512, com 532 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.