Covid-19: ES registra 14.396 mortes e 1.047.419 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.396 mortes e 1.047.419 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados divulgados neste domingo (8). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não foram registrados óbitos nas últimas 48 horas, e o número de casos confirmados aumentou em 81 neste período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.540
- Vila Velha: 117.060
- Vitória: 112.569
- Cariacica: 81.780
- Linhares: 50.273
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.994
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.043
- Jardim da Penha (Vitória): 10.948
- Itapuã (Vila Velha): 8.314
- Praia do Canto (Vitória): 8.074
Até este domingo (8), mais de 3,56 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.013.693, com 127 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.