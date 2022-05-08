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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.396 mortes e 1.047.419 casos confirmados

Em 48 horas, Estado não registrou óbitos e teve 81 novos casos de infecção confirmados, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2022 às 19:30
Espírito Santo contabiliza um total de 14.396 mortes e 1.047.419 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados divulgados neste domingo (8). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não foram registrados óbitos nas últimas 48 horas, e o número de casos confirmados aumentou em 81 neste período.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.540
  2. Vila Velha: 117.060
  3. Vitória: 112.569
  4. Cariacica: 81.780
  5. Linhares: 50.273
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.994
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.043
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.948
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.314
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.074
Até este domingo (8), mais de 3,56 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.013.693, com 127 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

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