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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.396 mortes e 1.047.338 casos confirmados

Estado não registrou óbitos e teve 94 novos casos de infecção confirmados, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta sexta-feira (6)

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2022 às 18:22
O Espírito Santo contabiliza um total de 14.396 mortes e 1.047.338 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (6). De acordo com informações do Painel Covid-19, não foram registrados óbitos e o número de novos casos de infecção confirmados em 24 horas aumentou em 94.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.549
  2. Vila Velha: 117.022
  3. Vitória: 112.552
  4. Cariacica: 81.770
  5. Linhares: 50.272
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.990
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.042
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.945
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.309
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.073
Até esta sexta-feira, mais de 3,56 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.013.566, com 129 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

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