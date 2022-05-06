Covid-19: ES registra 14.396 mortes e 1.047.338 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.396 mortes e 1.047.338 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (6). De acordo com informações do Painel Covid-19, não foram registrados óbitos e o número de novos casos de infecção confirmados em 24 horas aumentou em 94.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.549
- Vila Velha: 117.022
- Vitória: 112.552
- Cariacica: 81.770
- Linhares: 50.272
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.990
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.042
- Jardim da Penha (Vitória): 10.945
- Itapuã (Vila Velha): 8.309
- Praia do Canto (Vitória): 8.073
Até esta sexta-feira, mais de 3,56 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.013.566, com 129 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.