Covid-19: ES registra 14.396 mortes e 1.047.338 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.396 mortes e 1.047.338 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (6). De acordo com informações do Painel Covid-19, não foram registrados óbitos e o número de novos casos de infecção confirmados em 24 horas aumentou em 94.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Veja o ranking dos bairros com mais infectados: