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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.396 mortes e 1.047.244 casos confirmados

Estado registrou dois óbitos e teve 355 novos casos de infecção confirmados, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Sesa

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2022 às 21:09
Devido a uma instabilidade, o Painel Covid-19, administrado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não passou por atualizações durante os últimos dois dias. A mudança anterior havia sido feita na segunda-feira (2). Os dados voltaram a ser atualizados nesta quinta-feira (5) e, segundo o Painel, o Espírito Santo contabilizou um total de 14.396 mortes e 1.047.244 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia.
Se os dados forem comparados com a última atualização, foram registrados mais dois óbitos e 355 novos casos de infecção confirmados nos últimos três dias. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os dados deste domingo, estão:
  1. Serra: 121.559
  2. Vila Velha: 117.008
  3. Vitória: 112.536
  4. Cariacica: 81.763
  5. Linhares: 50.266
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.985
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.041
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.944
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.309
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.070
Até esta quinta-feira, mais de 3,56 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.013.437, com 918 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

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