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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.392 mortes e 1.046.650 casos confirmados

Estado não registrou óbitos e teve 189 novos casos em 24h, segundo dados do Painel Covid-19, divulgados nesta sexta-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2022 às 19:11

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 19:11

Espírito Santo contabiliza um total de 14.392 mortes e 1.046.650 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados desta sexta-feira (29). Segundo dados do Painel Covid-19, não foram registrados óbitos e o número de novos casos de infecção confirmados em 24 horas aumentou em 189. Segundo a
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) explicou que o Painel Covid-19 passou por uma reavaliação na quinta-feira (28) e houve a retirada a contabilização de um óbito, que estava duplicado. Por isso, o portal que traz os dados da doença no Estado apresentou número de mortes menor em relação ao divulgado na quarta-feira (27).

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os dados desta sexta-feira, estão:
  1. Serra: 121.511
  2. Vila Velha: 116.835
  3. Vitória: 112.479
  4. Cariacica: 81.649
  5. Linhares: 50.255
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.975
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.015
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.936
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.289
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.066
Até esta sexta-feira, mais de 3,55 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.011.935, com 373 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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