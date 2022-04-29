Covid-19: ES registra 14.392 mortes e 1.046.650 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.392 mortes e 1.046.650 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados desta sexta-feira (29). Segundo dados do Painel Covid-19, não foram registrados óbitos e o número de novos casos de infecção confirmados em 24 horas aumentou em 189. Segundo a
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) explicou que o Painel Covid-19 passou por uma reavaliação na quinta-feira (28) e houve a retirada a contabilização de um óbito, que estava duplicado. Por isso, o portal que traz os dados da doença no Estado apresentou número de mortes menor em relação ao divulgado na quarta-feira (27).
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os dados desta sexta-feira, estão:
- Serra: 121.511
- Vila Velha: 116.835
- Vitória: 112.479
- Cariacica: 81.649
- Linhares: 50.255
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.975
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.015
- Jardim da Penha (Vitória): 10.936
- Itapuã (Vila Velha): 8.289
- Praia do Canto (Vitória): 8.066
Até esta sexta-feira, mais de 3,55 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.011.935, com 373 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.