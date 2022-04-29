Covid-19: ES registra 14.392 mortes e 1.046.650 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os dados desta sexta-feira, estão:

Até esta sexta-feira, mais de 3,55 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.011.935, com 373 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.