Covid-19: ES registra 14.392 mortes e 1.045.993 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.392 mortes e 1.045.993 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O Estado registrou um óbito após ficar cinco dias sem registrar mortes, e teve 135 novos casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (26) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.481
- Vila Velha: 116.627
- Vitória: 112.341
- Cariacica: 81.522
- Linhares: 50.251
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.944
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.988
- Jardim da Penha (Vitória): 10.926
- Itapuã (Vila Velha): 8.259
- Praia do Canto (Vitória): 8.043
Até esta terça-feira, mais de 3,55 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.010.638, com 567 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.