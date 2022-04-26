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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.392 mortes e 1.045.993 casos confirmados

Estado registrou um óbito após cinco dias sem contabilizar mortes pela doença e teve 135 casos de infecção confirmados em 24h, segundo dados da Sesa nesta terça-feira (26)

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2022 às 18:22
Espírito Santo contabiliza um total de 14.392 mortes e 1.045.993 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O Estado registrou um óbito após ficar cinco dias sem registrar mortes, e teve 135 novos casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (26) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.481
  2. Vila Velha: 116.627
  3. Vitória: 112.341
  4. Cariacica: 81.522
  5. Linhares: 50.251
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.944
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.988
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.926
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.259
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.043
Até esta terça-feira, mais de 3,55 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.010.638, com 567 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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