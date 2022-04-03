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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.339 mortes e 1.039.853 casos confirmados

Nenhum morte foi registrada no Estado nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados neste domingo (3) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa); 59 novos casos foram contabilizadas

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2022 às 19:26
Espírito Santo chegou ao total de 14.339 mortes e 1.039.853 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Imagem genérica da célula viral do novo coronavírus Crédito: Freepik
Em 24 horas, nenhum óbito foi registrado. Já o número de contaminados aumentou em 59, conforme dados divulgados neste domingo (3) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.242
  2. Vila Velha: 115.922
  3. Vitória: 108.104
  4. Cariacica: 81.210
  5. Linhares: 50.326
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.347
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.877
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.498
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.181
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.850
Até este domingo, mais de 3.513.189 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.000.285, com 76 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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