Covid-19: ES registra 14.339 mortes e 1.039.853 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.339 mortes e 1.039.853 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, nenhum óbito foi registrado. Já o número de contaminados aumentou em 59, conforme dados divulgados neste domingo (3) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.242
- Vila Velha: 115.922
- Vitória: 108.104
- Cariacica: 81.210
- Linhares: 50.326
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.347
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.877
- Jardim da Penha (Vitória): 10.498
- Itapuã (Vila Velha): 8.181
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.850
Até este domingo, mais de 3.513.189 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.000.285, com 76 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.